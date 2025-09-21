Sabato 20 Settembre 2025

Sinistra a corto di memoria

Bruno Vespa
Sinistra a corto di memoria
21 set 2025
'Il Pentagono all'Europa, meno assistenza ai Baltici'

Il Pentagono ha messo in guardia i diplomatici europei sul fatto che gli Stati Uniti hanno intenzione di tagliare parte dell'assistenza di sicurezza a Lettonia, Lituania ed Estonia, i Paesi Baltici confinanti con la Russia. Lo riporta Reuters citando alcune fonti, secondo le quali il Pentagono avrebbe detto all'Europa che deve essere meno dipendente dagli Stati Uniti e che sotto la presidenza Trump gli Stati Uniti avrebbero spostato la loro attenzione ad altre priorità.

Russia