Ostacolo alla pace

Bruno Vespa
Ostacolo alla pace
Il Pd ufficializza i candidati presidenti delle Regioni

Sono Ricci, Tridico, Ciani, Decaro, Manildo e Fico

Sono Ricci, Tridico, Ciani, Decaro, Manildo e Fico

Sono Ricci, Tridico, Ciani, Decaro, Manildo e Fico

Il Pd ha ufficializzato i candidati presidenti del centro sinistra alle elezioni regionali in arrivo. L'annuncio è arrivato con un post sull'Instagram ufficiale dei dem con la lista dei candidati della coalizione: Matteo Ricci nelle Marche; Pasquale Tridico in Calabria; Eugenio Ciani in Toscana; Antonio Decaro in Puglia; Roberto Fico in Campania; Giovanni Manildo in Veneto.

Il post è aperto dalla frase: "Marche, Calabria, Toscana, Puglia, Campania, Veneto. Il centrosinistra è unito per vincere in tutte le Regioni al voto. Per le persone" e la prima immagine si apre con la scritta "mentre la destra litiga per le poltrone".

