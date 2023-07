'Il pasto è sbagliato', passeggero fa deviare aereo su Chicago

Un volo della United Airlines da Houston ad Amsterdam è stato dirottato su Chicago dopo che un passeggero della business class ha protestato in modo violento perché ciò che aveva scelto per cena non era disponibile. Secondo il sito Flightrader24, l'aereo è atterrato tre ore dopo l'orario previsto, attorno alle 12:30 ora locale ad Amsterdam. Il passeggero è stato scortato fuori dal velivolo dalla polizia. Il fenomeno di passeggeri indisciplinati è una piaga delle compagnie aeree americane. La Federal Aviation Administration (Faa) può imporre multe fino a 37.000 dollari per comportamenti scorretti. Secondo l'International Air Transport Association (Iata) gli incidenti di questo genere sono aumentati del 47% nel 2022 rispetto all'anno precedente.