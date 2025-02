Il Partito socialista francese non voterà la sfiducia al governo Bayrou

Il Partito socialista francese, secondo quanto deciso dal suo ufficio nazionale, non voterà la sfiducia oggi in Parlamento al governo di François Bayrou che presenta la manovra finanziaria 2025. L'atteggiamento del Ps era scrutato con grande interesse dal mondo politico perché il partito, non votando più secondo l'indicazione dell'alleanza di sinistra del Nouveau Front Popolaire, è decisivo con i suoi voti per garantire la maggioranza in Assemblée Nationale.