Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCosa prevede l'accordoManovra 2026Ai Mode GoogleAssegno unico 2026
Acquista il giornale
Ultima oraIl Papa,agenzie in prima linea contro notizie spazzatura
9 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Il Papa,agenzie in prima linea contro notizie spazzatura

Il Papa,agenzie in prima linea contro notizie spazzatura

Leone, "l'informazione libera pilastro da difendere"

Leone, "l'informazione libera pilastro da difendere"

Leone, "l'informazione libera pilastro da difendere"

"L'informazione libera è un pilastro che sorregge la costruzione delle nostre società e, per questo, siamo chiamati a difenderla e garantirla". Lo ha detto il Papa a Minds, associazione delle principali agenzie di stampa nel mondo tra le quali l'ANSA. I giornalisti delle agenzie di stampa sono "chiamati ad essere i primi sul campo", "il vostro servizio è prezioso e deve essere un antidoto al proliferare dell'informazione 'spazzatura'". "Con il vostro lavoro, paziente e rigoroso, voi potete essere un argine a chi, attraverso l'arte antica della menzogna, punta a creare contrapposizioni per comandare dividendo; un baluardo di civiltà rispetto alle sabbie mobili dell'approssimazione e della post-verità", ha sottolineato Leone.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Papa Francesco