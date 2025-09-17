Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maddie McCannIsraele a GazaFlat taxCaldo previsioniPatrimonio Robert Redford
Acquista il giornale
Ultima oraIl Papa, vicino alla gente di Gaza, condizioni inaccettabili
17 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Il Papa, vicino alla gente di Gaza, condizioni inaccettabili

Il Papa, vicino alla gente di Gaza, condizioni inaccettabili

Il Pontefice ricorda, "Dio ha comandato 'non ucciderai'"

Il Pontefice ricorda, "Dio ha comandato 'non ucciderai'"

Il Pontefice ricorda, "Dio ha comandato 'non ucciderai'"

Il Papa, alla fine dell'udienza generale, ha espresso la sua "profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza, che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili costretto con la forza a spostarsi, ancora una volta, dalle proprie terre". Le parole del Pontefice sono state accolte dai fedeli in Piazza San Pietro con un applauso.

Papa Leone ha dunque lanciato un nuovo appello sulla situazione umanitaria a Gaza "davanti al Signore Onnipotente che ha comandato 'Non ucciderai' e al cospetto dell'intera storia umana". E ha ribadito: "Ogni persona ha sempre una dignità inviolabile da rispettare e da custodire".

"Rinnovo l'appello al cessate il fuoco, al rilascio degli ostaggi, alla soluzione diplomatica dei negoziati, al rispetto integrale del diritto umanitario internazionale". "Invito tutti ad unirsi alla mia accorata preghiera affinché sorga presto un'alba di pace e di giustizia", ha concluso Papa Leone.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaPapa Francesco