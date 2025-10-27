Il Papa vede Orban, conflitto in Ucraina in primo piano

Roma, 27 ottobre 2025 – Il Papa ha ricevuto in udienza il premier d'Ungheria Viktor Orbán, il quale ha successivamente incontrato il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato e il segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, mons. Paul Richard Gallagher.

“Ampio spazio” alle “questioni europee, con particolare attenzione al conflitto in Ucraina e alla situazione in Medio Oriente”. Questi i temi trattati oggi nel corso della visita di Orbán, in Vaticano.

“Nel corso del cordiale colloquio in Segreteria di Stato – riferisce al termine della visita il Vaticano in una nota – sono state sottolineate le solide relazioni bilaterali e l'apprezzamento per l'impegno della Chiesa cattolica nel promuovere lo sviluppo sociale e il benessere della comunità ungherese, con particolare attenzione al ruolo della famiglia, alla formazione e al futuro dei giovani, nonché all'importanza della tutela delle comunità cristiane più vulnerabili”.

“Ho chiesto a Sua Santità di sostenere gli sforzi pacifisti dell'Ungheria”. Lo ha scritto il premier ungherese Viktor Orban su X, dove ha postato una foto della sua udienza privata con Papa Leone XIV in Vaticano.