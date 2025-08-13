Mercoledì 13 Agosto 2025

Tutti gli abbagli su Garlasco

Anna Vagli
Tutti gli abbagli su Garlasco
13 ago 2025
Il Papa, 'Trump-Putin? si trovi accordo, cessi violenza'

Leone risponde all'ANSA al suo arrivo a Castel Gandolfo

"Mi auguro sempre il cessate il fuoco, che cessi la violenza e che si mettano d'accordo. Perché la guerra dopo tanto tempo, qual è il fine?". Lo dice Papa Leone XIV rispondendo ad una domanda dell'ANSA al suo arrivo a Castel Gandolfo su che cosa si aspetti dal vertice di Ferragosto tra il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin.

Il Pontefice si è detto "tanto" preoccupato a chi gli chiedeva della possibilità che venga deportata la popolazione di Gaza. "Bisogna risolvere la crisi umanitaria e non si può continuare così, conosciamo la violenza del terrorismo e rispettiamo i tanti che sono morti ed anche gli ostaggi, c'è bisogno che vengano liberati ma anche pensare ai tanti che stanno morendo di fame", ha affermato.

