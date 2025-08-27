Mercoledì 27 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
27 ago 2025
Il Papa, 'supplico tutela civili, no a spostamenti forzati'

"Supplico che siano liberati tutti gli ostaggi, che si raggiunga un cessate il fuoco permanente e che si faciliti l'ingresso degli aiuti umanitari e che venga integralmente rispettato il diritto umanitario, in particolare l'obbligo di tutelare i civili e i divieti di punizione collettiva e di spostamento forzato della popolazione". Così Papa Leone in un nuovo appello per la Terra Santa all'udienza generale. "Mi associo alla dichiarazione congiunta dei Patriarchi di Gerusalemme - ha aggiunto - che ieri hanno chiesto di porre fine a questa spirale di violenza, di guerra e di dare priorità bene comune delle persone".

