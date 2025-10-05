Domenica 5 Ottobre 2025

Il promemoria laico per la pace

Agnese Pini
Il promemoria laico per la pace
5 ott 2025
Il Papa 'su pace passi significativi, auspico risultati'

"I responsabili si impegnino, cessare fuoco, liberare ostaggi"

"In queste ultime ore, nella drammatica situazione del Medio Oriente, si stanno compiendo alcuni significativi passi in avanti nelle trattative di pace che auspico che possano al più presto raggiungere i risultati sperati. Chiedo a tutti i responsabili di impegnarsi su questa strada: cessare il fuoco e liberare gli ostaggi, mentre esorto a restare uniti nella preghiera affinché gli sforzi in corso possano mettere fine alla guerra e condurci verso una pace giusta e duratura". Lo ha detto il Papa all'Angelus alla fine della messa a San Pietro per il Giubileo dei migranti e dei missionari.

"Esprimo la mia preoccupazione per l'insorgenza dell'odio antisemita nel mondo come purtroppo si è visto con l'attentato terroristico a Manchester avvenuto pochi giorni fa", ha sottolineato poi Leone. Ed ha concluso: "Continuo ad essere addolorato per l'immane sofferenza patita dal popolo palestinese a Gaza".

© Riproduzione riservata

