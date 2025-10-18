Il Papa su matrimonio, i contro-modelli deludono

"In questi tempi travagliati e disorientati, in cui ai giovani vengono presentati tanti contro-modelli di unioni, spesso effimere, individualistiche ed egoistiche, con risultati amari e deludenti, la famiglia come l'ha voluta il Creatore potrebbe sembrare superata e noiosa". Lo scrive il Papa in un messaggio per i dieci anni dalla canonizzazione dei genitori di Santa Teresa e li indica come "il modello di coppia che la Santa Chiesa presenta ai giovani che desiderano, forse esitanti, intraprendere un'avventura così meravigliosa: un modello di fedeltà e attenzione reciproca, un modello di fervore e perseveranza nella fede".