Il Papa su attacco Tel Aviv a Parolin,è posizione S.Sede

"Preferisco non commentare ma il cardinale ha espresso l'opinione della Santa Sede". Così Papa Leone, uscendo dalla sede vaticana di Castel Gandolfo, sull'attacco dell'ambasciata israeliana presso la Santa Sede alle parole del Segretario di Stato, il card. Pietro Parolin, sul conflitto in Medio Oriente. Il Papa ha spiegato che, per il primo viaggio, ha scelto la Turchia "per i 1700 anni del Concilio di Nicea" e "in Libano per la possibilità di annunciare di nuovo il messaggio di pace in Medio Oriente in un Paese che ha sofferto tanto", "cercheremo di portare questo messaggio di pace e di speranza", ha detto uscendo da Villa Barberini.