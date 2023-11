Il Papa sta meglio, confermati alcuni impegni

"Le condizioni del Papa sono buone e stazionarie, non presenta febbre e la situazione respiratoria è in netto miglioramento. Per facilitare il recupero del Papa, alcuni importanti impegni previsti per questi giorni sono stati rimandati perché possa dedicarvi il tempo e le energie desiderate. Altri, di carattere istituzionale o più facili da sostenere date le attuali condizioni di salute, sono stati mantenuti". Lo ha riferito il portavoce vaticano Matteo Bruni. Il Papa ha infatti incontrato, come era da agenda, il Presidente del Paraguay Santiago Pena Palacios. La tac alla quale si era sottoposto il Papa nei giorni scorsi "ha escluso una polmonite", confermano ancora dal Vaticano, ma è emersa "una infiammazione polmonare che causava alcune difficoltà respiratorie". E "per una maggiore efficacia della terapia si è proceduto a posizionare un ago cannula per infusione di terapia antibiotica per via endovenosa".