4 ott 2025
Il Papa, serve una diversa distribuzione delle ricchezze

"Scegliere tra giustizia e ingiustizia, tra Dio e il denaro"

Il Giubileo apre "alla speranza di una diversa distribuzione delle ricchezze, alla possibilità che la terra sia di tutti, perché in realtà non è così. In questo anno dobbiamo scegliere chi servire, se la giustizia o l'ingiustizia, se Dio o il denaro. Sperare è scegliere". Lo ha detto il Papa nell'udienza giubilare sottolineando che "il mondo cambia se noi cambiamo".

"Sperare è scegliere perché chi non sceglie si dispera. Una delle conseguenze più comuni della tristezza spirituale, cioè dell'accidia, è non scegliere niente. Allora chi la prova è preso da una pigrizia interiore che è peggio della morte. Sperare, invece, è scegliere", ha ribadito Papa Leone.

