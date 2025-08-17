Domenica 17 Agosto 2025

Tre ore cambiano la Storia

Agnese Pini
Tre ore cambiano la Storia
17 ago 2025
  Il Papa, serve il fuoco dell'amore, non quello delle armi

Il Papa, serve il fuoco dell'amore, non quello delle armi

"E neanche quello delle parole che inceneriscono"

"E neanche quello delle parole che inceneriscono"

"E neanche quello delle parole che inceneriscono"

Il Papa nell'omelia invita a "non vivere più per noi stessi, di portare il fuoco nel mondo. Non il fuoco delle armi, e nemmeno quello delle parole che inceneriscono gli altri. Questo no. Ma il fuoco dell'amore, che si abbassa e serve, che oppone all'indifferenza la cura e alla prepotenza la mitezza; il fuoco della bontà, che non costa come gli armamenti, ma gratuitamente rinnova il mondo. Può costare incomprensione, scherno, persino persecuzione, ma non c'è pace più grande di avere in sé la sua fiamma", ha sottolineato Papa Leone.

