Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
12 set 2025
12 set 2025
Il Papa, "serve alleanza, fondata non sul potere ma su cura"

'Attenzione ai poveri', 'no all'economia che uccide'

'Attenzione ai poveri', 'no all'economia che uccide'

'Attenzione ai poveri', 'no all'economia che uccide'

Occorre "individuare percorsi, locali e internazionali, che sviluppino nuove forme di carità sociale, di alleanze tra saperi e di solidarietà tra le generazioni". Lo ha detto Papa Leone XIV nell'udienza ai partecipanti al "World Meeting on Human Fraternity". "Siano percorsi popolari, che includano anche i poveri, non come destinatari di aiuto, ma come soggetti di discernimento e di parola". "Abbiamo bisogno di una estesa 'alleanza dell'umano', fondata non sul potere, ma sulla cura; non sul profitto, ma sul dono; non sul sospetto, ma sulla fiducia. La cura, il dono, la fiducia" sono "pilastri di un'economia che non uccide", ha sottolineato Papa Leone XIV.

