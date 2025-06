Il Papa, sconcerta l'uso della fame come arma di guerra

"Oggi assistiamo, sgomenti, all'uso iniquo della fame come arma di guerra. Affamare una popolazione è un modo molto economico per fare la guerra". Lo afferma Papa Leone XIV in un messaggio alla Fao sottolineando che "in questi tipi di conflitti, i primi obiettivi militari diventano le reti di approvvigionamento idrico e le vie di comunicazione". "E' tempo che il mondo adotti limiti chiari, riconoscibili e concordati per punire questi abusi e perseguire i responsabili e gli autori. Rinviare la soluzione a questa situazione devastante non aiuterà; al contrario, l'angoscia e le difficoltà dei bisognosi continueranno ad accumularsi".

Il Pontefice sottolinea ancora che "l'insicurezza alimentare e la malnutrizione continuano a rappresentare una delle maggiori sfide del nostro tempo. La Chiesa incoraggia ogni iniziativa volta a porre fine allo scandalo della fame nel mondo". Per Prevost "la chiave per sconfiggere la fame sta più nella condivisione che nell'accumulo avido. Qualcosa che oggi abbiamo forse dimenticato perché, nonostante alcuni passi importanti siano stati compiuti, la sicurezza alimentare globale continua a deteriorarsi, rendendo sempre più improbabile il raggiungimento dell'obiettivo Fame Zero dell'Agenda 2030".