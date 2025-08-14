Il Papa riceverà associazione pro Lgbt e donne preti

Giovedì 14 Agosto 2025

Leader Ue alla prova dell’unità

Leader Ue alla prova dell’unità
Alcuni rappresentanti di "Noi siamo Chiesa" parteciperanno al Giubileo delle équipe sinodali in Vaticano alla fine di ottobre. Si tratta di una novità assoluta, considerato che il movimento internazionale è in polemica con la Santa Sede su tanti temi, dalla questione Lgbt all'ordinazione delle donne, dal matrimonio dei sacerdoti alle riforme economiche.

Il movimento è stato invitato in Vaticano dal card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo, dal 24 al 26 ottobre. I partecipanti attraverseranno la Porta Santa e "incontreranno anche Papa Leone XIV", come riferisce anche il portale di informazione del Vaticano.

