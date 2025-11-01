Sabato 1 Novembre 2025

1 nov 2025
Il Papa proclama san Newman "Dottore della Chiesa"

Il Papa ha dichiarato san John Henry Newman Dottore della Chiesa universale. "Noi accogliendo il desiderio di molti Fratelli nell'Episcopato e di molti fedeli del mondo intero, avuto il parere del Dicastero delle Cause dei Santi, dopo aver lungamente riflettuto e avendo raggiunto un pieno e sicuro convincimento, con la pienezza dell'autorità apostolica dichiariamo San John Henry Newman Dottore della Chiesa universale", ha detto Leone XIV proclamando la formula in latino nel corso della messa a Piazza San Pietro.

Tag dell'articolo

ChiesaPapa Francesco