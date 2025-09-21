Il Papa, popoli schiacciati da violenza e indifferenza

La Chiesa non resta indifferente ai drammi del mondo "in un tempo seriamente minacciato dalla guerra. Interi popoli vengono oggi schiacciati dalla violenza e ancor più da una spudorata indifferenza, che li abbandona a un destino di miseria. Davanti a questi drammi, non vogliamo essere remissivi, ma annunciare con la parola e con le opere che Gesù è il Salvatore del mondo, Colui che ci libera da ogni male". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa che celebra nella parrocchia vaticana di Sant'Anna.
Ultima oraIl Papa, popoli schiacciati da violenza e indifferenza