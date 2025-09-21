Domenica 21 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Russia UcrainaCottarelliTaglio IrpefMedagliere mondiali atleticaMondiali ciclismo
Acquista il giornale
Ultima oraIl Papa, popoli schiacciati da violenza e indifferenza
21 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Il Papa, popoli schiacciati da violenza e indifferenza

Il Papa, popoli schiacciati da violenza e indifferenza

"Abbandonati a se stessi", "non siamo remissivi"

"Abbandonati a se stessi", "non siamo remissivi"

"Abbandonati a se stessi", "non siamo remissivi"

La Chiesa non resta indifferente ai drammi del mondo "in un tempo seriamente minacciato dalla guerra. Interi popoli vengono oggi schiacciati dalla violenza e ancor più da una spudorata indifferenza, che li abbandona a un destino di miseria. Davanti a questi drammi, non vogliamo essere remissivi, ma annunciare con la parola e con le opere che Gesù è il Salvatore del mondo, Colui che ci libera da ogni male". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa che celebra nella parrocchia vaticana di Sant'Anna.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ChiesaGuerra