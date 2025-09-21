Il Papa, popoli schiacciati da violenza e indifferenza

La Chiesa non resta indifferente ai drammi del mondo "in un tempo seriamente minacciato dalla guerra. Interi popoli vengono oggi schiacciati dalla violenza e ancor più da una spudorata indifferenza, che li abbandona a un destino di miseria. Davanti a questi drammi, non vogliamo essere remissivi, ma annunciare con la parola e con le opere che Gesù è il Salvatore del mondo, Colui che ci libera da ogni male". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa che celebra nella parrocchia vaticana di Sant'Anna.