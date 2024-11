Il Papa, parlare di carriera ecclesiastica mi fa schifo

"Questo termine mi fa schifo: la carriera ecclesiastica. Dobbiamo mandarlo via". Lo ha detto il Papa nell'udienza alla Famiglia Calasanziana. Parlando di San Giuseppe Calasanzio, "di famiglia agiata, destinato probabilmente a una carriera ecclesiastica", il Papa ha ricordato che "non ha esitato a stravolgere programmi e prospettive della sua vita per dedicarsi ai ragazzi di strada incontrati in città". Quindi l'invito alla congregazione a "mantenere, nelle vostre scelte, la stessa apertura e la stessa prontezza, senza calcolare troppo, vincendo timori e titubanze, specialmente di fronte alle tante nuove povertà dei nostri giorni".