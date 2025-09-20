Sabato 20 Settembre 2025

Sinistra a corto di memoria

Bruno Vespa
Sinistra a corto di memoria
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attacco hacker ad aeroportiGuerra UcrainaMig russi EstoniaRating Italia
Acquista il giornale
Ultima oraIl Papa, 'non c'è giustizia se condizioni di vita sono disumane'
20 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Il Papa, 'non c'è giustizia se condizioni di vita sono disumane'

Il Papa, 'non c'è giustizia se condizioni di vita sono disumane'

"Tanti popoli vivono in una situazione inaccettabile"

"Tanti popoli vivono in una situazione inaccettabile"

"Tanti popoli vivono in una situazione inaccettabile"

Il Papa, nel discorso agli operatori di giustizia, ha sottolineato che "il Giubileo invita a riflettere anche su un aspetto della giustizia che spesso non è sufficientemente focalizzato: ossia sulla realtà di tanti Paesi e popoli che hanno 'fame e sete di giustizia', perché le loro condizioni di vita sono talmente inique e disumane da risultare inaccettabili". Citando Sant'Agostino ha aggiunto: "E' impossibile che si abbia il diritto in uno Stato in cui non si ha vera giustizia". "All'attuale panorama internazionale andrebbero dunque applicate queste sentenze perennemente valide", ha commentato Leone.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GiustiziaPapa Francesco