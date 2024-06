Dopo le polemiche e i rapporti tesi, arriva un segno di distensione tra Papa Francesco e l'ex segretario di Benedetto XVI, monsignor Georg Gaenswein. Il Papa lo ha nominato Nunzio Apostolico in Lituania, Estonia e Lettonia. La nomina, la cui notizia era trapelata nelle settimane scorse, pone fine al periodo in cui Gaenswein era tornato nella sua diocesi di Friburgo in Germania, come chiesto da Papa Francesco, senza incarico.