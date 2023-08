Il Papa, mancano rotte coraggiose di pace

Mancano "rotte coraggiose di pace" e il Papa chiede all'Europa: "verso dove navighi, se non offri percorsi di pace, vie creative per porre fine alla guerra in Ucraina e ai tanti conflitti che insanguinano il mondo?". "Preoccupa quando si legge che in tanti luoghi - ha detto Papa Francesco nel suo primo discorso in Portogallo - si investono continuamente fondi sulle armi anziché sul futuro dei figli. Io sogno un'Europa, cuore d'Occidente, che metta a frutto il suo ingegno per spegnere focolai di guerra", "un'Europa che includa popoli e persone, senza rincorrere teorie e colonizzazioni ideologiche".