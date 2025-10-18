Il Papa, "l'usura è un peccato grave, rende schiave le persone"

Il Papa definisce l'usura "un peccato grave". "Quanto è lontano da Dio l'atteggiamento di chi schiaccia le persone fino a renderle schiave! Si tratta di un peccato grave, a volte molto grave, perché non è riducibile a mera questione di contabilità; l'usura può portare crisi nelle famiglie, può logorare la mente e il cuore al punto da indurre a pensare al suicidio come unica via d'uscita", ha detto il Pontefice nell'udienza alla Consulta antiusura. "C'è un'usura che apparentemente sembra voler aiutare chi è in difficoltà economiche, ma che ben presto si rivela per quello che è: un macigno che soffoca".