Il Papa, la guerra distrugge tutto, toglie l'umanità

"La guerra distrugge anche la memoria dei passi compiuti verso la pace". Lo ha detto il Papa nell'udienza con Charis ricordando il suo incontro con il presidente israeliano Shimon Peres e il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen del 2014 in Vaticano. "La guerra distrugge tutto, tutto, toglie l'umanità". Il Papa ha poi ricordato la messa che ha tenuto lo scorso 2 novembre nel cimitero militare. "Entrando guardavo sulle tombe l'età dei caduti: tutti giovani, tra i 20 e i 30 anni". La guerra "distrugge la gioventù. Per favore lottiamo per la pace, non lasciamoci rubare questa memoria della pace".