Il Papa, la Chiesa non tollera l'antisemitismo

Nel discorso in lingua italiana, il Papa dedica la catechesi alla Dichiarazione conciliare Nostra aetate, in occasione del suo 60/esimo anniversario. Una dichiarazione, ricorda, che "deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell'antisemitismo dirette contro gli ebrei in ogni tempo e da chiunque".

"Da allora - afferma Leone -, tutti i miei predecessori hanno condannato l'antisemitismo con parole chiare. E così anch'io confermo che la Chiesa non tollera l'antisemitismo e lo combatte, a motivo del Vangelo stesso. Oggi possiamo guardare con gratitudine a tutto ciò che è stato realizzato nel dialogo ebraico-cattolico".