Lunedì 27 Ottobre 2025

Gabriele Canè
Ultima oraIl Papa in Turchia, visiterà anche la Moschea Blu
27 ott 2025
Il Papa in Turchia, visiterà anche la Moschea Blu

Nel primo viaggio apostolico di Papa Leone, tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, in Turchia e in Libano, ci sarà un importante segno di dialogo interreligioso: la visita alla Moschea Blu di Istanbul. In Libano invece tra gli appuntamenti salienti un incontro ecumenico e interreligioso e una preghiera silenziosa nel luogo dove si verificò l'esplosione al porto di Beirut. Il viaggio si terrà dal 27 novembre al 2 dicembre e toccherà, tra Turchia e Libano, otto diverse località.

