Il Papa in Turchia, visiterà anche la Moschea Blu

Nel primo viaggio apostolico di Papa Leone, tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, in Turchia e in Libano, ci sarà un importante segno di dialogo interreligioso: la visita alla Moschea Blu di Istanbul. In Libano invece tra gli appuntamenti salienti un incontro ecumenico e interreligioso e una preghiera silenziosa nel luogo dove si verificò l'esplosione al porto di Beirut. Il viaggio si terrà dal 27 novembre al 2 dicembre e toccherà, tra Turchia e Libano, otto diverse località.