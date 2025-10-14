Lunedì 13 Ottobre 2025

Innovazione per il presente

Paolo Giacomin
Innovazione per il presente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giovanni CastellucciEsplosione VeronaMeteo cicloneBtp Valore ottobre 2025Manovra 2026Israele Italia
Acquista il giornale
Ultima oraIl Papa, "impegnati per la pace, promuovendo la giustizia"
14 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Il Papa, "impegnati per la pace, promuovendo la giustizia"

Il Papa, "impegnati per la pace, promuovendo la giustizia"

"Molte sono le situazioni di grave sofferenza,feriscono umanità"

"Molte sono le situazioni di grave sofferenza,feriscono umanità"

"Molte sono le situazioni di grave sofferenza,feriscono umanità"

"Viviamo tempi in cui, assieme a tanti segni di speranza, molte sono le situazioni di grave sofferenza che feriscono l'umanità a livello mondiale e richiedono risposte urgenti e al tempo stesso lungimiranti. Il primo impegno che, in proposito, desidero richiamare, è quello per la pace. Sono numerose le guerre che devastano il nostro pianeta". Lo ha detto Papa Leone nel discorso al Quirinale, davanti al Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, rinnovando "l'appello accorato affinché si continui a lavorare per ristabilire la pace in ogni parte del mondo e perché sempre più si coltivino e si promuovano i principi di giustizia, di equità e di cooperazione tra i popoli che ne sono irrinunciabilmente alla base".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GiustiziaPapa Francesco