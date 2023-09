Il Papa, "i fondamentalismi religiosi compromettono la pace"

"La chiusura, l'imposizione unilaterale, il fondamentalismo e la forzatura ideologica rovinano la fraternità, alimentano tensioni e compromettono la pace", ha detto papa Francesco nell'incontro ecumenico e interreligioso con i leader delle confessioni presenti in Mongolia. Sottolineando che "l'altruismo costruisce armonia e dove c'è armonia c'è intesa, prosperità, bellezza", il Pontefice ha spiegato che "le religioni sono chiamate a offrire al mondo questa armonia, che il progresso tecnico da solo non può dare, perché, mirando alla dimensione terrena, orizzontale dell'uomo, rischia di dimenticare il cielo per il quale siamo fatti".