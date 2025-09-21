Domenica 21 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Europa, ultima fermata
Il Papa, 'Gaza martoriata, non c'è futuro basato su vendetta'

Il Papa all'Angelus ha salutato i "rappresentanti di diverse associazioni cattoliche impegnate nella solidarietà con la popolazione della Striscia di Gaza". "Apprezzo la vostra iniziativa - ha detto ai rappresentanti delle associazioni oggi a Piazza San Pietro per l'Angelus e per invocare la pace a Gaza - e molte altre che in tutta la Chiesa esprimono vicinanza ai fratelli e alle sorelle che soffrono in quella terra martoriata. Con voi e con i pastori delle Chiese in Terra Santa ripeto: non c'è futuro basato sulla violenza, sull'esilio forzato, sulla vendetta. I popoli hanno bisogno di pace, chi li ama veramente lavora per la pace". Le parole sono state accolte da un lungo applauso dei fedeli a Piazza San Pietro.

