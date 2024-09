Il Papa è in volo per Giacarta, in Indonesia, prima tappa del 45esimo viaggio apostolico fuori dall'Italia. Partito dal Leonardo da Vinci alle 17.33, l'arrivo del volo papale all'aeroporto di Giacarta Soekarno-Hatta è previsto domani alle 11.30, ora locale. Francesco rientrerà poi a Roma (sempre all'aeroporto di Fiumicino) il 13 settembre alle 18.25.