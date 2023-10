Il Papa chiama il parroco di Gaza

Ieri ho parlato con Papa Francesco, che mi ha manifestato la sua vicinanza e la sua preghiera per tutta la comunità ecclesiale di Gaza e per tutti i parrocchiani e gli abitanti. A rivelarlo al Sir è il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli, attualmente bloccato a Betlemme in attesa di fare rientro presso la sua parrocchia, la Sacra Famiglia, l'unica cattolica della Striscia. Ho ringraziato il Pontefice per il suo appello alla pace in Israele e in Palestina, fatto domenica scorsa all'Angelus. Papa Francesco ha impartito la sua benedizione affinché tutti sentano la sua vicinanza. Attualmente la parrocchia di Gaza ospita 130 rifugiati, mentre altri sono ospitati in strutture parrocchiali limitrofe. I bombardamenti, come testimoniano i parrocchiani, sono continui e duri, e aumenta la paura per una possibile invasione di terra.