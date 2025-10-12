Domenica 12 Ottobre 2025

Sostenere lavoro e imprese

Raffaele Marmo
Sostenere lavoro e imprese
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Omicidio PalermoDiane KeatonGarlascoAccordo GazaBallando con le stelle Crollo bitcoin
Acquista il giornale
Ultima oraIl Papa, "c'è una scintilla di speranza in Terra Santa"
12 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Il Papa, "c'è una scintilla di speranza in Terra Santa"

Il Papa, "c'è una scintilla di speranza in Terra Santa"

"Incoraggio a proseguire il percorso per una pace giusta"

"Incoraggio a proseguire il percorso per una pace giusta"

"Incoraggio a proseguire il percorso per una pace giusta"

"L'accordo sull'inizio del processo di pace ha regalato una scintilla di speranza in Terra Santa. Incoraggio le parti coinvolte a proseguire con coraggio il percorso tracciato verso una pace giusta, duratura e rispettosa delle legittime aspirazioni del popolo israeliano e del popolo palestinese". Lo ha detto il Papa all'Angelus aggiungendo: "Due anni di conflitto hanno lasciato ovunque morte e macerie, soprattutto nel cuore di chi ha perso brutalmente i figli, i genitori, gli amici, ogni cosa".

Quindi ha espresso tutta la sua vicinanza in questa tragedia: "Con tutta la Chiesa, sono vicino al vostro immenso dolore. Oggi, soprattutto a voi, è rivolta la carezza del Signore, la certezza che anche nel buio più nero egli resta sempre con noi. 'Dilexit te', 'ti ho amato'".

"A Dio, unica pace dell'umanità, chiediamo di guarire tutte le ferite e di aiutare con la sua grazia a compiere ciò che umanamente ora sembra impossibile, riscoprire che l'altro non è un nemico, ma un fratello a cui guardare, perdonare, offrire la speranza della riconciliazione", ha concluso Papa Leone.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraPapa Francesco