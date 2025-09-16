Il Papa al parroco di Gaza, 'preoccupato per la situazione'

Martedì 16 Settembre 2025

Papa Leone ha telefonato questa mattina a padre Gabriel Romanelli, il parroco di Gaza, per informarsi della situazione dopo gli ultimi sviluppi. Il missionario argentino ha informato il Pontefice sulla situazione e del fatto che continua ad assistere i 450 rifugiati che sono nella parrocchia e anche le persone che abitano nei pressi del compound. Il Papa ha manifestato la sua "preoccupazione" e ha assicurato a padre Gabriel "preghiera e vicinanza". E' quanto riferisce la sala stampa vaticana.

Padre Romanelli ha spiegato che la parrocchia continua dunque ad assistere le persone, a partire dagli anziani e i malati. Distribuiscono ai 450 rifugiati, ma anche alle persone che abitano nei pressi della chiesa cattolica, cibo e acqua potabile. La farmacia interna alla parrocchia continua ad essere aperta, come anche proseguono le attività dell'oratorio per i bambini e i giovani.

Il parroco ha anche aggiornato Papa Leone sulle operazioni militari. Al momento interesserebbero altri quartieri di Gaza City e non quello dove si trova la parrocchia, anche se i rumori arrivano anche lì.

