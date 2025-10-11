Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
11 ott 2025
Il Papa ai potenti, "abbiate l'audacia del disarmo"

'Mettete via la spada, la pace non è ultimatum ma dialogo'

Il Papa torna ad invocare la pace: "Metti via la spada", dice citando il Vangelo nella meditazione al rosario a Piazza San Pietro, convocato proprio per chiedere la fine dei conflitti nel mondo. "Disarma la mano e prima ancora il cuore. Come già ho avuto modo di ricordare in altre occasioni, la pace è disarmata e disarmante. Non è deterrenza, ma fratellanza, non è ultimatum, ma dialogo. Non verrà come frutto di vittorie sul nemico, ma come risultato di semine di giustizia e di coraggioso perdono. Metti via la spada è parola rivolta ai potenti del mondo, a coloro che guidano le sorti dei popoli: abbiate l'audacia del disarmo!", l'appello di Leone.

