Venerdì 5 Settembre 2025

Il coraggio di cambiare

Piero Fachin
Il coraggio di cambiare
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra UcrainaMondiali Volley ItaliaSinner Us OpenMostra del cinema Venezia
Acquista il giornale
Ultima oraIl Papa ai giovani, "non dobbiamo sciupare la vita"
7 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Il Papa ai giovani, "non dobbiamo sciupare la vita"

Il Papa ai giovani, "non dobbiamo sciupare la vita"

Come Frassati-Acutis "orientarla verso alto e farne capolavoro"

Come Frassati-Acutis "orientarla verso alto e farne capolavoro"

Come Frassati-Acutis "orientarla verso alto e farne capolavoro"

"I santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, a non sciupare la vita, ma a orientarla verso l'alto e a farne un capolavoro". Lo ha detto Papa Leone nell'omelia della messa a San Pietro. "Ci incoraggiano con le loro parole: 'Non io, ma Dio', diceva Carlo. E Pier Giorgio: 'Se avrai Dio per centro di ogni tua azione, allora arriverai fino alla fine'. Questa è la formula semplice, ma vincente - ha commentato Papa Leone -, della loro santità". "Il rischio più grande della vita è quello di sprecarla al di fuori del progetto di Dio", ha concluso il Pontefice.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ChiesaReligione