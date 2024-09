Il Papa ai giovani, nella vita sappiate rialzarvi

L'importanza di "sapersi rialzare" e "non rimanere caduti", oltre che di "aiutare gli altri a rialzarsi", è stata al centro del discorso rivolto da papa Francesco a circa 10 mila giovani allo stadio di Port Moresby, ultimo appuntamento della sua visita in Papua Nuova Guinea. Il Pontefice, in un botta e risposta con i giovani, lì ha invitati a evitare le divisioni, a "parlare il linguaggio dell'amore", mentre "c'è qualcosa che è anche peggio dell'odio: l'indifferenza".