Il Papa ai giovani, 'l'amicizia può essere strada per la pace'

"L'amicizia può cambiare il mondo, può essere la strada per la pace". Lo ha detto il Papa ai giovani nella veglia a Tor Vergata. Poi ha citato il beato Pier Giorgio Frassati: "Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la Verità non è vivere, ma vivacchiare".

Il Papa parla anche di verità e di menzogna. "Cercando con passione la verità, noi non solo riceviamo una cultura, ma la trasformiamo attraverso scelte di vita. La verità, infatti, è un legame che unisce le parole alle cose, i nomi ai volti. La menzogna, invece, stacca questi aspetti, generando confusione ed equivoco", ha detto Leone rispondendo ad una domanda dei giovani.