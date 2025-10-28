Il Papa agli educatori, "disarmate le parole"

Il Papa, nella Lettera apostolica sull'educazione, 'Disegnare nuove mappe di speranza', lancia un appello a tutte le comunità educative: "disarmate le parole, alzate lo sguardo, custodite il cuore. Disarmate le parole, perché l'educazione non avanza con la polemica, ma con la mitezza che ascolta. Alzate lo sguardo", "sappiate domandarvi dove state andando e perché. Custodite il cuore: la relazione viene prima dell'opinione, la persona prima del programma. Non sprecate il tempo e le opportunità".