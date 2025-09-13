Venerdì 12 Settembre 2025

Kirk, brutto clima anche in Italia

Bruno Vespa
Kirk, brutto clima anche in Italia
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra EuropaTestamento ArmaniPalmisano argentoTyler RobinsonMotoGp
Acquista il giornale
Ultima oraIl Papa agevola inserimento disabili in lavoro in Curia
13 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Il Papa agevola inserimento disabili in lavoro in Curia

Il Papa agevola inserimento disabili in lavoro in Curia

Non più buono stato di salute ma idoneità alla mansione

Non più buono stato di salute ma idoneità alla mansione

Non più buono stato di salute ma idoneità alla mansione

Il Papa agevola l'inserimento dei lavoratori disabili nella Santa Sede. "L'inserimento lavorativo delle persone con disabilità è promosso con spirito di accoglienza e, ove necessario, con l'adozione di opportune e specifiche misure, atteso che la condizione di disabilità non preclude l'idoneità al lavoro presso gli enti destinatari delle presenti norme", si spiega nel 'Rescritto' con il quale si modificano alcune norme. Nel Regolamento generale della Curia romana la dicitura "stato di buona salute debitamente accertato" viene dunque sostituita con "idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere certificata dalla Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Papa Francesco