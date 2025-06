Il Papa a pranzo con gli Agostiniani: un momento di condivisione e scherzi

Il Papa ha detto che "ha molta attività, tanti appuntamenti dice 'sto ancora imparando come posso organizzare le cose, perché non è facile'". Lo ha detto il priore degli agostiniani, padre Alejandro Moral Antón, parlando con i giornalisti alla fine del pranzo con il Papa. "Abbiamo mangiato, abbiamo fatto fotografie", "abbiamo pregato insieme", ha raccontato ancora il Priore degli Agostiniani.

Padre Moral, che oggi ha compiuto gli anni, il motivo per il quale il Papa ha pranzato con gli Agostiniani, riferisce che a tavola si è anche scherzato: "Mi dice sempre che è più giovane di me, questo non posso negarlo. Però io ho 70 anni e lui 69, e il 14 settembre compirà anche lui 70 anni. Ma sempre mi dice: 'stai attento perché tu sei più anziano di me'".

Il pranzo del Papa con gli Agostiniani ha visto sulla tavola: antipasto, pasta, salmone e "abbiamo fatto anche una torta", riferisce il Priore.