Giovedì 23 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Il Papa a movimenti popolari, terra, casa e lavoro sacri
23 ott 2025
Il Papa a movimenti popolari, terra, casa e lavoro sacri

"Facendo eco alle richieste di Francesco, oggi dico: la terra, la casa e il lavoro sono diritti sacri, vale la pena lottare per essi, e voglio che mi sentiate dire 'Ci sto!', 'sono con voi!'". Lo ha detto Papa Leone nell'udienza ai movimenti popolari che celebrano in questi giorni il loro Giubileo. I movimenti hanno accolto queste parole di Leone con un lungo applauso.

Papa Francesco