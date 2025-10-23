Il Papa a movimenti popolari, terra, casa e lavoro sacri

"Facendo eco alle richieste di Francesco, oggi dico: la terra, la casa e il lavoro sono diritti sacri, vale la pena lottare per essi, e voglio che mi sentiate dire 'Ci sto!', 'sono con voi!'". Lo ha detto Papa Leone nell'udienza ai movimenti popolari che celebrano in questi giorni il loro Giubileo. I movimenti hanno accolto queste parole di Leone con un lungo applauso.