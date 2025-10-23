Il Papa a movimenti popolari, terra, casa e lavoro diritti sacri

"Facendo eco alle richieste di Francesco, oggi dico: la terra, la casa e il lavoro sono diritti sacri, vale la pena lottare per essi, e voglio che mi sentiate dire 'Ci sto!', 'sono con voi!'". Lo ha detto Papa Leone nell'udienza ai movimenti popolari che celebrano in questi giorni il loro Giubileo. I movimenti hanno accolto queste parole di Leone con un lungo applauso.

"Quando si formano cooperative e gruppi di lavoro per sfamare gli affamati, dare riparo ai senzatetto, soccorrere i naufraghi, prendersi cura dei bambini, creare posti di lavoro, accedere alla terra e costruire case, dobbiamo ricordarci che non si sta facendo ideologia, ma stiamo davvero vivendo il Vangelo", ha aggiunto il Papa incoraggiando i movimenti popolari a "perseverare nella lotta".