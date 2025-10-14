Il Papa a Mattarella, "con l'Italia sincera amicizia"

Il Papa, nel suo discorso al Quirinale, ha sottolineato "il forte legame che unisce la Sede di Pietro al popolo italiano" e i "cordiali rapporti bilaterali che intercorrono tra l'Italia e la Santa Sede, stabilmente improntati a sincera amicizia e fattiva mutua collaborazione. Si tratta, del resto, di un felice connubio che ha le sue radici nella storia di questa Penisola e nella lunga tradizione religiosa e culturale di questo Paese". Prevost ha ringraziato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella "per l'invito a venire qui, al Quirinale, Palazzo a cui tanto sono legate la storia della Chiesa Cattolica e la memoria di numerosi Pontefici".