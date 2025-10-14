Martedì 14 Ottobre 2025

Innovazione per il presente

Paolo Giacomin
Innovazione per il presente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giovanni CastellucciEsplosione VeronaMeteo cicloneBtp Valore ottobre 2025Manovra 2026Israele Italia
Acquista il giornale
Ultima oraIl Papa a Mattarella, "con l'Italia sincera amicizia"
14 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Il Papa a Mattarella, "con l'Italia sincera amicizia"

Il Papa a Mattarella, "con l'Italia sincera amicizia"

"Qui al Quirinale la memoria di numerosi Pontefici"

"Qui al Quirinale la memoria di numerosi Pontefici"

"Qui al Quirinale la memoria di numerosi Pontefici"

Il Papa, nel suo discorso al Quirinale, ha sottolineato "il forte legame che unisce la Sede di Pietro al popolo italiano" e i "cordiali rapporti bilaterali che intercorrono tra l'Italia e la Santa Sede, stabilmente improntati a sincera amicizia e fattiva mutua collaborazione. Si tratta, del resto, di un felice connubio che ha le sue radici nella storia di questa Penisola e nella lunga tradizione religiosa e culturale di questo Paese". Prevost ha ringraziato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella "per l'invito a venire qui, al Quirinale, Palazzo a cui tanto sono legate la storia della Chiesa Cattolica e la memoria di numerosi Pontefici".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ChiesaPapa Francesco