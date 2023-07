Il Papa a giovane transessuale, Dio ci ama come siamo

"Il Signore sempre cammina con noi, sempre. Il Signore non ha schifo di nessuno di noi. Anche nel caso in cui noi fossimo peccatori, lui si avvicina per aiutarci. Il Signore non ha schifo delle nostre realtà, ci ama come siamo. E questo è l'amore pazzo di Dio". Così papa Francesco risponde alla domanda di un giovane transessuale disabile nella nuova puntata del podcast incentrata proprio sui giovani in vista della Gmg di Lisbona. "Dio ci ama come siamo - aggiunge -, Dio ci accarezza sempre. Dio è padre, madre, fratello, tutto per noi. E capire questo è difficile, ma Lui ci ama come siamo. Non arrenderti… Avanti…".