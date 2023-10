Il nuovo dl Energia rinviato per supplemento di istruttoria

Tre misure del prossimo decreto legge Energia del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica non sono ancora perfezionate e richiedono un supplemento di istruttoria: quelle sul rinvio della fine del mercato tutelato di gas e luce, quella sulla creazione di un polo per l'eolico offshore galleggiante nel Mezzogiorno, e quella sulle concessioni per l'idroelettrico (su quest'ultima ci sarebbe un'opposizione della Ue). Per questa ragione, la bozza del Dl Energia, che doveva essere portata oggi in Consiglio dei ministri, è stata rinviata a un Cdm della prossima settimana. Lo riferiscono all'ANSA fonti vicine al dossier.