Il Nobel Letteratura Jon Fosse, 'sorpreso ma non troppo'

Jon Fosse è rimasto "sorpreso ma non troppo" all'annuncio del Premio Nobel per la Letteratura 2023. Lo scrittore norvegese, 64 anni, il cui nome circolava da circa vent'anni, lo ha detto all'emittente pubblica norvegese Nrk, come riferisce la France Presse. "Negli ultimi dieci anni mi sono preparato con cautela al fatto che ciò potesse accadere. Ma credetemi, non mi aspettavo di ricevere il premio oggi, anche se avevo una chance", ha spiegato Fosse che ha ricevuto la telefonata dell'Accademia svedese mentre stava guidando nei pressi di Bergen, sulla costa occidentale della Norvegia.