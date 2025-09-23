Domenica 21 Settembre 2025

Il movimento di Kirk contro il ritorno di Kimmel, 'un errore'

L'appello del portavoce di Turning Point a non trasmettere show

Il movimento di Charlie Kirk, Turning Point USA, ha esortato i canali partner di ABC a non trasmettere il "Jimmy Kimmel Live!" quando tornerà in onda questa sera.

Andrew Kolvet, portavoce dell'organizzazione e produttore esecutivo del popolare podcast di Kirk, ha criticato duramente lunedì la rete e la Disney per aver "ceduto" dopo che il conduttore e comico era stato silurato per aver sostenuto che il killer dell'attivista era affiliato al movimento Maga.

"Non sorprende che Disney e ABC cedano e permettano a Kimmell di tornare in tv, ma è un loro errore. Nextstar e Sinclair non devono fare la stessa scelta", ha detto riferendosi ai conglomerati che possiedono una serie di reti partner.

