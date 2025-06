Il ministro Tajani: Accoglienza per la dott.ssa Alaa e famiglia da Gaza

"Insieme al piccolo Adam accoglieremo anche sua madre. Dopo la morte del marito, la dott.ssa Alaa ha deciso di venire anche lei in Italia. Sarà accompagnata dalla sorella con i suoi 4 figli. Il popolo palestinese guarda all'Italia con amicizia e speranza. Il Governo continuerà nella sua azione umanitaria per aiutare il più possibile la popolazione di Gaza e a lavorare per un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi". Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X.